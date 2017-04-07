США нанесли ракетный удар по авиабазе Асада в Сирии

США нанесли ракетный удар по правительственной авиабазе в сирийской провинции Хомс. По данным Пентагона, именно с неё недавно осуществили химическую атаку в Идлибе. Белый дом также уверен, что на авиабазе хранились запрещённые вещества.

Целью воздушной атаки были взлётно-посадочные полосы, стоянки самолётов и склады с боеприпасами. Удар нанесли с кораблей ВМС США, которые находятся в восточной части Средиземного моря. В общей сложности было выпущено 59 крылатых ракет «Томагавк».

В американском военном ведомстве отмечают, что предупредили о предстоящем ударе, чтобы минимизировать риск для сирийских военных. При этом, СМИ Сирии сообщают жертвах.

Ракетный удар – ответ на применение химического оружия в провинции Идлиб, которая находится под контролем повстанцев. Как сообщается, жертвами атаки в городе Хан-Шейхун 4 апреля стало более 70 человек, включая десятки женщин и детей. Предположительно использовали отравляющее вещество зарин.

Пентагон возложил ответственность за это на Башара аль-Асада. А президент США Дональд Трамп обвинил сирийского лидера в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Сегодня я отдал приказ о нацеленном военном ударе по авиабазе в Сирии, с которой провели химическую атаку. Предотвращать и сдерживать распространение смертоносного химического оружия — в интересах национальной безопасности Соединённых Штатов».

Официальный Дамаск говорит, что запрещённые вещества не использует.

Между тем, некоторые американцы обеспокоены ситуацией.

[Оливер Чен, житель Лос-Анджелеса]:

«Я знаю, что они вроде бы совершили химическую атаку. Но я не уверен, что у (Пентагона) есть люди, которые могут точно проверить — они это сделали или нет, и адекватны ли ракетные удары. То есть мне просто интересно, какой анализ они провели перед тем как наносить удары по людям. Получается, что мы сначала бьём, а потом думаем о последствиях».

Премьер-министр Австралии авиаудар поддержал.

[Малкольм Тернбулл, премьер-министр Австралии]:

«Правительство Австралии решительно поддерживает быстрый и справедливый ответ Соединённых Штатов. Это был выверенный, соразмерный и нацеленный ответ. И это веское послание режиму Асада».

Тернбулл также выразил надежду, что химическое оружие в Сирии больше применять не будут.