Зрители о Shen Yun: «Выразительно, атлетично, познавательно»

[Кармел Бретнак, писатель]: «Очень трогательно. Зрелищно: и танцы, и музыка. Всё просто феноменально».

[Джойс Айерс, инструктор по фитнесу и йоге]: «Прекрасно. Очень выразительно, атлетично, познавательно. Просто чудесно».

[Жак Симмонс, пенсионерка и волонтёр]: «Это на самом деле небесное шоу».

Компания Shen Yun представила китайскую культуру зрителям в Портленде. Билеты на первое представление в концертном зале Keller Auditorium были полностью распроданы.

Многие сказали, что шоу Shen Yun раскрыло для них богатство традиционной китайской культуры.

[Жак Симмонс, пенсионерка и волонтёр]:

«Превзошло все мои ожидания. Это феноменально».

[Параг Шах, разработчик микрочипов]:

«Мне кажется, шоу чудесное. Очень зрелищное, трогательное и познавательное одновременно».

[Джойс Айерс, инструктор по фитнесу и йоге]:

«Прекрасно. Просто поразительно. Как-будто я ребёнок, перед которым открываются чудеса мира. Здесь передо мной открылся Китай. Просто грандиозно. Потрясающе».

[Мишель Болке, сотрудница компании по разработке медицинских информационных технологий]:

«Эта культура такая древняя, а мы в Америке о ней в основном ничего не знаем».