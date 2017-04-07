Зрители о Shen Yun: «Выразительно, атлетично, познавательно»

[Жак Симмонс, пенсионерка и волонтёр]:
«Это на самом деле небесное шоу».
[Джойс Айерс, инструктор по фитнесу и йоге]:
«Прекрасно. Очень выразительно, атлетично, познавательно. Просто чудесно».
[Кармел Бретнак, писатель]:
«Очень трогательно. Зрелищно: и танцы, и музыка. Всё просто феноменально».
Многие сказали, что шоу Shen Yun раскрыло для них богатство традиционной китайской культуры.
[Жак Симмонс, пенсионерка и волонтёр]:
«Превзошло все мои ожидания. Это феноменально».
[Параг Шах, разработчик микрочипов]:
«Мне кажется, шоу чудесное. Очень зрелищное, трогательное и познавательное одновременно».
[Джойс Айерс, инструктор по фитнесу и йоге]:
«Прекрасно. Просто поразительно. Как-будто я ребёнок, перед которым открываются чудеса мира. Здесь передо мной открылся Китай. Просто грандиозно. Потрясающе».
[Мишель Болке, сотрудница компании по разработке медицинских информационных технологий]:
«Эта культура такая древняя, а мы в Америке о ней в основном ничего не знаем».
Зрители похвалили мастерство танцоров.
[Джойс Айерс, инструктор по фитнесу и йоге]:
«Меня поразила их физическая подготовка. Чудесно. Всё слажено. Настоящее искусство».
[Жак Симмонс, пенсионерка и волонтёр]:
«Хорошая хореография. Всё было прекрасно».
[Кармел Бретнак, писатель]:
«Мне понравилась синхронность, а ещё очень необычным и уникальным был экран, который помогал передавать сюжет».
[Жак Симмонс, пенсионерка и волонтёр]:
«Надеюсь много-много людей выделят время и посетят это превосходное шоу».
Далее Shen Yun отправляется в калифорнийский город Коста-Меса.