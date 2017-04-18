18 апреля 2017

США пересмотрят торговые отношения с Южной Кореей

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США пересмотрят торговые отношения с Южной Кореей. Соглашение о зоне свободной торговли между странами действует уже пять лет. Однако администрация Дональда Трампа собирается его исправить.

Об этом сказал вице-президент США, выступая перед главами компаний в Торгово-промышленной палате в Сеуле. В Южной Корее Майк Пенс находится с официальным визитом.

[Майк Пенс, вице-президент США]:
«Больше всего беспокоит то, что торговый дефицит США с Южной Кореей увеличился более чем в два раза после того, как договор вступил в силу».

Соглашение вступило в силу в 2012 году. До этого Южная Корея экспортировала в США на 11,6 миллиарда долларов больше товаров, чем импортировала. За пять лет действия договора положительный торговый баланс Сеула с Вашингтоном вырос до 23,2 миллиарда.

[Майк Пенс, вице-президент США]:
«Президент Трамп дал понять очень ясно, что в торговле Соединённые Штаты будут защищать свои интересы. Нам нужна свободная и справедливая торговля. Я имею в виду все договоры, включая соглашение между Южной Кореей и США. Мы пересматриваем все наши торговые соглашения, чтобы они приносили такую же пользу нам, как и нашим партнёрам».

Майк Пенс также сказал, что в Южной Корее по-прежнему есть слишком много барьеров для американских компаний.

Из Сеула вице-президент отправился в Токио. Там он встретится с министром финансов и обсудит торговые отношения между США и Японией.

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