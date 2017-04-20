Курс валют в России: прогнозы экспертов

К концу года рубль ослабнет по отношению к доллару почти на 20%. Таков прогноз Минэкономразвития. Доллар может подорожать до 68 рублей. Сейчас самое время покупать валюту — советует глава министерства Максим Орешкин.

Он уже не раз заявлял, что установившийся к весне курс в 56 рублей за доллар занижен. При нём дешевеют импортные товары, отдых заграницей становится доступней. Однако страдают экспортёры и отечественные производители, в первую очередь — занятые в сельском хозяйстве.

[Василий Колташов, экономист]:

«Сильный рубль ведет к увеличению импорта. Рост импорта и сокращение продаж товаров, произведённых в России, – одно из самых серьёзных внутренних проявлений кризиса. Не внешних (где-то что-то упало на Шанхайской бирже). А именно внутренних. Наших собственных».

Эксперты отмечают: подорожание иностранных валют решает бюджетные проблемы — более 30% государственной казны пополняется за счёт экспорта нефти и газа. Благодаря падающему рублю правительство может сыграть на курсовой разнице. Изменений ожидают к середине лета.

[Василий Колташов, экономист]:

«Это будет не так заметно для населения, которое в лице среднего класса отдохнёт, накупается в море. А с другой стороны, цены на самые простые продукты питания будут находиться на сезонном минимуме».

Между тем эксперты уверены: резкого обвала рубля не предвидится.

[Василий Колташов, экономист]:

«Наши власти твердо уверены, что сильный рубль им необходим. Небольшое ослабление они могут допустить, но большое ослабление рубля они производить не заинтересованы. Почему? Во-первых, это обесценивает их состояние, номинированное в рублях. Когда рубль падает: падает имущество, активы, все, что принадлежит российской элите и находится на территории РФ. В долларах всё просто обесценивается».

Россияне с настороженностью следят за изменениями на валютном рынке.

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«Это сказывается на зарплатах. Если можно было куда-то съездить на каникулы, то сейчас это достаточно проблематично сделать» [прохожая]:

«Когда начинает повышаться, меня начинает напрягать, что цены на продукты снова поднимутся. Я очень люблю молочку, но приходится экономить, потому что цена на нее значительно выросла. Стараюсь есть меньше мяса, потому что цены на него выросли, и я понимаю, что могу без него обойтись». [прохожие]:

«Конечно, не хотелось бы, чтобы особенно росло. Но с другой стороны – выживем. Были на нашей памяти гораздо худшие кризисы чем сейчас».

Эксперты утверждают: экономическая ситуация начнёт стабилизироваться к весне. В марте 2018 года в России пройдут выборы президента.