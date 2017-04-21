21 апреля 2017

Dior создал для японцев наряды с сакурой

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На одежде от Christian Dior обильно расцвела сакура. Модный дом открыл свой флагманский бутик в японском Токио. Открыл с размахом — на пяти этажах. А на крыше здания устроил показ кутюрной коллекции весна-лето 2017. Но не простой, а — дополненный специальной японской капсулой.

Коллекция вдохновлена старинной традицией балов. Для создания её японской части дизайнер Мария Грация Кьюри обратилась к архивам Модного дома. В коллекции Dior 1953 года был наряд под названием «Японский сад».

Кьюри — первый креативный директор-женщина за всю историю Модного дома.

[Мария Грация Кьюри, дизайнер Модного дома Christian Dior]:
«Я очень рада этому. Думаю, она продемонстрирует другим женщинам, что нет ничего невозможного. Если усердно трудишься, то можно достичь хорошего положения».

Для Christian Dior Кьюри работает с июля прошлого года. До этого 20 лет творила для Valentino.

[Мария Грация Кьюри, дизайнер Модного дома Christian Dior]:
«Думаю, в любом случае моя точка зрения очень близка многим женщинам. Я предлагаю им красивую вещь, и они могут использовать её как хотят — в своём собственном стиле. Не хочу что-то кому-то навязывать. Я хочу вести с женщинами диалог».

В этом году Модный дом Dior отмечает 70 лет со дня своего первого показа.

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