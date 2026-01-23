Южная Корея репатриировала из Камбоджи 73 подозреваемых в онлайн-мошенничестве

Южная Корея репатриировала более 70 человек, подозреваемых в причастности к мошенническим онлайн-операциям в Камбодже. Предполагается, что..
Южная Корея репатриировала более 70 человек, подозреваемых в причастности к мошенническим онлайн-операциям в Камбодже. Предполагается, что они обманули более 800 южнокорейцев, похитив около 33 миллионов долларов.
В самолёте на родину доставили группу из 65 мужчин и восьми женщин.
[Ё Сон Рёль, представитель полиции Южной Кореи]:
«Большая ошибка – думать, что можно избежать наказания, совершив преступление за пределами страны».
В целом в Камбодже за последние месяцы в ходе операции по борьбе с мошенничеством арестовали более 260 граждан Южной Кореи.
Среди подозреваемых – пара, обвиняемая в вымогательстве около восьми миллионов долларов у 104 южнокорейцев. Она использовала технологию дипфейк и схему с романтическими отношениями.
[Чон Сон Хван, прокурор]:
«Насколько нам известно, хотя камбоджийское правительство освободило их из тюрьмы, их передвижения продолжали отслеживать. Подтверждено, что им сделали пластические операции в одной или двух клиниках, однако их основные физические характеристики остались неизменными».
Проблема подобных центров в Юго-Восточной Азии привлекла международное внимание после того, как в Камбодже летом обнаружили тело южнокорейского студента. Предполагается, что его заставляли работать в мошенническом центре в Камбодже.
Камбоджийские власти заявили, что он умер в результате пыток и избиений, и в октябре Южная Корея направила правительственную делегацию в Пномпень для переговоров о совместных мерах реагирования.
В октябре южнокорейские чиновники заявили, что, согласно оценкам, около 1000 граждан Южной Кореи работают в центрах мошенничества в Камбодже.
