Нефть в Венесуэле, TikTok и Иран: свежие заявления Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские нефтяные компании вскоре начнут бурение в Венесуэле. Он также..

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские нефтяные компании вскоре начнут бурение в Венесуэле. Он также сказал, что разговаривал с лидером венесуэльской оппозиции Марией Кориной Мачадо.

[Дональд Трамп, президент США]:

«В Венесуэле живут плохо из-за того, что происходило годами. Годами там был социализм и даже хуже. Мы очень скоро начнём бурение. У нас есть крупнейшие компании в мире. И они собираются начать. Сейчас они все ведут переговоры».

Кроме того, Трамп сказал, что посетит Китай в апреле, а глава КНР Си Цзиньпин совершит поездку в Соединённые Штаты ближе к концу текущего года.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Во время COVID-19 наши отношения были очень напряжёнными, но сейчас они отличные. Посмотрите на всю сельскохозяйственную продукцию, которую они покупают. Они покупают много сои, и это радует наших фермеров. И это радует меня».

Трамп также прокомментировал новость о том, что китайская материнская компания TikTok, ByteDance, завершила процедуру сделки, направленную на предотвращение запрета приложения в США. В своём сообщении в четверг он написал, что он «очень рад, что помог спасти TikTok».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Совместное предприятие TikTok USDS будет отвечать за защиту данных и приложений из США, а также за алгоритм рекомендаций TikTok. В соответствии с соглашением, в руках американских и международных инвесторов будет чуть более 80% акций, а ByteDance сохранит оставшуюся часть.

Ещё одно заявление Трампа прозвучало в отношении Ирана. По его словам, к стране направляется «большая сила», и он «очень внимательно» следит за ситуацией.

Как сообщается, на прошлой неделе американские военные корабли, включая авианосец Abraham Lincoln, несколько эсминцев и истребители, начали передислокацию из Азиатско-Тихоокеанского региона, поскольку напряжённость между Ираном и США резко возросла.

Трамп также заявил, что Соединенные Штаты примут меры, если Тегеран возобновит свою ядерную программу.

Короткая ссылка на эту страницу: