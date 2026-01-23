Нефть в Венесуэле, TikTok и Иран: свежие заявления Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские нефтяные компании вскоре начнут бурение в Венесуэле. Он также..
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские нефтяные компании вскоре начнут бурение в Венесуэле. Он также сказал, что разговаривал с лидером венесуэльской оппозиции Марией Кориной Мачадо.
[Дональд Трамп, президент США]:
«В Венесуэле живут плохо из-за того, что происходило годами. Годами там был социализм и даже хуже. Мы очень скоро начнём бурение. У нас есть крупнейшие компании в мире. И они собираются начать. Сейчас они все ведут переговоры».
Кроме того, Трамп сказал, что посетит Китай в апреле, а глава КНР Си Цзиньпин совершит поездку в Соединённые Штаты ближе к концу текущего года.
[Дональд Трамп, президент США]:
«Во время COVID-19 наши отношения были очень напряжёнными, но сейчас они отличные. Посмотрите на всю сельскохозяйственную продукцию, которую они покупают. Они покупают много сои, и это радует наших фермеров. И это радует меня».
Трамп также прокомментировал новость о том, что китайская материнская компания TikTok, ByteDance, завершила процедуру сделки, направленную на предотвращение запрета приложения в США. В своём сообщении в четверг он написал, что он «очень рад, что помог спасти TikTok».
Совместное предприятие TikTok USDS будет отвечать за защиту данных и приложений из США, а также за алгоритм рекомендаций TikTok. В соответствии с соглашением, в руках американских и международных инвесторов будет чуть более 80% акций, а ByteDance сохранит оставшуюся часть.
Ещё одно заявление Трампа прозвучало в отношении Ирана. По его словам, к стране направляется «большая сила», и он «очень внимательно» следит за ситуацией.
Как сообщается, на прошлой неделе американские военные корабли, включая авианосец Abraham Lincoln, несколько эсминцев и истребители, начали передислокацию из Азиатско-Тихоокеанского региона, поскольку напряжённость между Ираном и США резко возросла.
Трамп также заявил, что Соединенные Штаты примут меры, если Тегеран возобновит свою ядерную программу.
