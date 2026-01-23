Учёные создали роботизированную руку с автономной кистью

Кисть, которая может отсоединиться от руки, самостоятельно ползать и выполнять разные действия. Похоже на фильм «Семейка Адамсов». Однако такая технология уже не относится к разряду фантастики.

В Великобритании разработали устройство, которое может ползать, захватывать предметы, а затем снова прикрепляться к роботизированной руке.

[Куннэн Яо, разработчик]:

«Мы считаем, что человеческая рука не идеальна. На самом деле, у человеческих рук много ограничений. Они лишены симметрии и могут выполнять лишь ограниченное количество задач из-за своей структуры, ограничений и особенностей. Что если мы сможем снять эти ограничения и сделать роботизированную руку более ловкой, превосходящей функциональность человеческой руки? Думаю, в этом и заключается идея нашего проекта и проблема, которую мы хотели решить».

Одно из ключевых ограничений, по словам команды, в том, что человеческие руки используют только один большой палец и могут захватывать предметы только с одной стороны.

[Оуд Биллард, разработчица]:

«Почему должен быть только один большой палец? А если бы их было два или больше, или любой из пальцев мог бы быть большим пальцем? Если все пальцы потенциально являются большими пальцами или большим и указательным пальцами, то можно создать множество пар. Это позволит, например, захватывать предметы только этими двумя пальцами».

Исследователи разработали две версии руки: одну с пятью пальцами и одну с шестью. Обе модели имеют симметричную конструкцию, позволяющую захватывать предметы с любой стороны ладони.

В ходе испытаний кисть смогла отделиться от руки, ползать и последовательно захватывать до трёх предметов, прежде чем прикрепиться обратно. При этом она сохраняла надёжный захват.

Команда исследователей заявляет, что в будущем такую технологию можно будет применять в спасательных операциях. В том числе в замкнутых пространствах. Так, роботизированная рука сможет проникать в трубопроводы и проверять помещения на наличие проблем или препятствий.