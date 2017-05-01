01 мая 2017

Сотни перуанцев сыграли на кахоне в Лиме

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Десятый Международный фестиваль по игре на кахоне собрал в Лиме сотни перуанцев. Этому ударному музыкальному инструменту — около двухсот лет. Родом он из Перу.

На кахоне играют все – от мала до велика. А эта женщина выступает на фестивале вместе с дочерью.

[участница фестиваля]:
«Мне хотелось, чтобы она полюбила перуанскую музыку, полюбила кахон, и ей это очень нравится».

Под звуки кахона юные участницы фестиваля демонстрируют национальный танец.

[участница фестиваля]:
«Это у нас в крови. Мы рождаемся с этим мастерством. В детстве я начала танцевать, потом петь, теперь играю на кахоне. Мне очень нравится, всем советую».

[Хайр Санта Крус, организатор фестиваля]:
«Это праздник – десятый фестиваль. Кахон – инструмент для всех. Фестиваль открыт для каждого».

По одной из версий, своим появлением кахон обязан рабам из Африки. Испанские колониальные власти запретили африканские барабаны. Тогда рабы приспособили для музицировали ящики из-под фруктов. Инструмент стал популярным во всей Латинской Америке. При этом музыканты постоянно старались его усовершенствовать.

В 2001 году кахон объявили национальным достоянием Перу.

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