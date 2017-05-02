Мексиканцы устроили праздник в честь ослов

[Луис Антонио Кастильо, организатор фестиваля]:

«1 мая — выходной день. И получается, когда ничего не делаешь, думают, что ты ленив как осёл. Но всё наоборот. Ослы трудятся очень много, и этот праздник – в честь них».

В мексиканской Отумбе ослы на один день превратились в самых важных и почитаемых в городе. Каждый год 1 мая здесь проходит праздник, посвящённый этим выносливым и трудолюбивым животным.

Участники фестиваля хотят подчеркнуть: ослы достойны уважения, и обидными эпитетами их наделяют незаслуженно.

[туристка]:

«Думаю, это настоящий праздник для ослов. В обществе, в том числе в школах их немного принижают. Называют ослами тех, кого считают глупым и невежественным. А здесь ослам – почёт, и это здорово».

Во время фестиваля прошёл конкурс на лучший костюм для осла, а затем – гонки на этих животных. В завершение зрители насладились серенадами, которые воспевают все прекрасные качества осликов.

Фестиваль ослов проводят в Отумбе уже более полувека. Эти животные всегда были здесь незаменимыми помощниками. Местные жители решили, что ослы заслуживают собственного праздника.