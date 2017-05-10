Вязальная 3D-машина создает одежду за пару часов

Можно ли связать свитер за несколько часов? Теперь это так же просто, как напечатать пластмассовую деталь на 3D-принтере. Всё благодаря вот этой шумной машине. В неё внедрены технологии объёмной печати.

Один из создателей аппарата — 32-летний Жерар Рубио. Говорит: идея появилась в процессе изучения медиа-дизайна в одном из университетов Барселоны.

[Жерар Рубио, соавтор вязальной машины]:

«Я подумал: «Почему бы не иметь что-то подобное 3D-принтерам в наших домах? Только таких принтеров, при помощи которых можно создавать одежду». Нажал кнопку, и – готово».

Сначала нужно создать дизайн при помощи специальной программы. Затем, вставить карту памяти в машину и нажать на «старт».

За дело берутся сотни управляемых компьютером игл. Уже через несколько часов можно надеть новый шарф или шапку.

[Жерар Рубио, соавтор вязальной машины]:

«3D-принтеры и такая вязальная машина похожи тем, что и то, и другое относится к так называемому аддитивному производству. То есть вы начинаете с сырья, а получаете готовый к использованию продукт».

С помощью такой машины можно печатать и сумки, и даже обувь. Дизайнеру из Лондона Мэтью Хеду удалось с помощью этой машины связать кеды. Говорит: такая технология значительно ускорила процесс.

[Мэтью Хед, дизайнер обуви]:

«Обычно, разработка обуви занимает пару месяцев, но благодаря этой машине я сам могу создать шаблон, связать изделие, внести некоторые изменения в дизайн и снова связать. И уже через пару дней у меня есть то, что обычно делают несколько месяцев».

Стоить такая машина будет более 4,5 тысяч долларов. То есть рассчитана она не на любителей, а на дизайнеров, которые хотят расширить свой бизнес.