Взрыв на складе пиротехники в Мексике: погибло 11 детей

Трагедия в центральном мексиканском штате Пуэбла. В городке Сан-Исидро взорвался склад с пиротехникой. Погибло 14 человек. Среди них – 11 детей. Десятки человек были ранены.

Трагедия произошла ночью за несколько дней до местного фестиваля. В этот период как раз велась подготовка к празднику.

Глава Управления гражданской обороны Мексики сказал, что фейерверки хранились в общем доме двух семей.

[Луис Пуэнте, глава Управления гражданской обороны Мексики]:

«В этом доме они хранили пиротехнику, которую собирались использовать во время фестиваля. Как видите, большинство погибших были из семей Серрано или Тентле. Это был их общий дом. Всё произошло из-за безответственных действий. Некоторые фейерверки взорвались, что привело к печальным последствиям».

Дом был расположен возле церкви. Обломки кирпичных стен разлетелись на ближайшее поле.

Девять человек погибли сразу. Ещё пять умерли в местной больнице.

Трагедии в результате взрыва пиротехники происходят в Мексике довольно часто. Так, в декабре прошлого года серия взрывов разрушила рынок фейерверков на окраине мексиканской столицы. Тогда 35 человек погибли, десятки были ранены, а рынок превратился в руины.

Власти Мексики обещают разработать общенациональные правила хранения и использования пиротехники.