85-летняя бабушка живёт в деревне одна

Мария Веселова привыкла жить одна. Все соседи либо умерли, либо уехали. Некоторые приезжают только на лето. Её единственные друзья – кошка и собака.

Дни она проводит за повседневными делами.

Бабушке уже 85 лет. Таких, как она, в российской глубинке становится всё больше.

Когда-то Сафоново в Нижегородской области было большой деревней. Работу давали местные совхозы. Но после развала СССР жители начали уезжать на заработки в города.

У женщины с тех времён остался лишь список имён и телефонов бывших соседей.

[Мария Веселова, жительница деревни Сафоново]:

«Вот этот край у нас весь нежилой. Вот тут делали один домик. Покрыли толью, приезжали… А так, весь край нежилой».

Одна из немногих возможностей для бабушки поговорить с людьми – мобильный магазин. Он привозит базовые продукты питания.

[Сергей Орлов, водитель]:

«Летом побольше народу, дачники приезжают. А зимой разъезжаются все. Многих в города забирают дети. Остаётся один-два человека. Но всё равно приходится ездить. И летом, и зимой в любую погоду». [Наталья Полева, владелица магазина]:

«Автолавка – это всё необходимое. Самое главное: хлеб, мука, консервы. Всё у нас есть: и колбаса, и песок, конфеты, пряники, печенье. Всё необходимое: порошок стиральный, рожки, макароны. Ну всё».

Но бабушка не хочет уезжать, хоть внуки и предлагали её забрать.

Летом выращивает овощи. Зимой плетёт ковры.

[Мария Веселова, жительница деревни Сафоново]:

«Картошка, морковка, свёкла, капуста, чеснок».

Перепись 2010 года показала, что в России более 19 тысяч заброшенных деревень. Ещё 83 тысячи неуклонно уменьшаются.