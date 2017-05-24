Умер «Джеймс Бонд» Роджер Мур

Он завоевал мировую славу, играя самого известного в мире секретного агента.

Британский актёр Роджер Мур умер в Швейцарии в возрасте 89 лет после непродолжительной борьбы с раком.

Его семья сообщила об этом в Twitter.

Мур играл знаменитого британского шпиона 12 лет, с 1973 года. Эта роль сделала его миллионером и покорителем женских сердец.

В целом он снялся в семи фильмах «бондианы». Среди них «Шпион, который меня любил», «Осьминожка» и «Вид на убийство».

[Роджер Мур, актёр]:

«Я очень благодарен, что смог сыграть в семи фильмах. Семь – это моё счастливое число. К сожалению, мне пора уходить на пенсию с роли Бонда, потому что девушки становятся всё моложе, ну или я становлюсь всё старше. Я уже забыл».

Мур был сыном лондонского полицейского. Однажды он сказал, что образ богатого красавца на экране и в жизни был для него лишь маской, за которой он скрывал застенчивость.

Он также говорил, что ужасно боялся играть откровенные сцены в «бондиане».

При этом, его дети говорят, что по-настоящему Мур гордился другой ролью — посла доброй воли ЮНИСЕФ. В организации актёра описывают как влюблённого в свою работу и активного защитника детей.

У Мура осталась жена, скандинавская светская львица Кристина Толстрап, а также трое детей от предыдущего брака — Дебора, Джеффри и Кристиан.

[Грегг Донован, поклонник Роджера Мура]:

«Сегодня утром я очень расстроился, когда об этом узнал. Он был весёлым Джеймсом Бондом. Помню, многие думали, кто же сможет заменить Шона Коннери? А Роджер Мур смог это сделать, и Бонд как будто возродился». [Кэти Бойс, туристка]:

«Он хорошо выглядел, был хорошим актёром. Мы будем скучать».

В своём последнем фильме об агенте 007 «Вид на убийство» Мур снялся в 57 лет.