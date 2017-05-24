Умер «Джеймс Бонд» Роджер Мур

Британский актёр Роджер Мур умер в Швейцарии в возрасте 89 лет после непродолжительной борьбы с раком.
Его семья сообщила об этом в Twitter.
Мур играл знаменитого британского шпиона 12 лет, с 1973 года. Эта роль сделала его миллионером и покорителем женских сердец.
В целом он снялся в семи фильмах «бондианы». Среди них «Шпион, который меня любил», «Осьминожка» и «Вид на убийство».
[Роджер Мур, актёр]:
«Я очень благодарен, что смог сыграть в семи фильмах. Семь – это моё счастливое число. К сожалению, мне пора уходить на пенсию с роли Бонда, потому что девушки становятся всё моложе, ну или я становлюсь всё старше. Я уже забыл».
Мур был сыном лондонского полицейского. Однажды он сказал, что образ богатого красавца на экране и в жизни был для него лишь маской, за которой он скрывал застенчивость.
Он также говорил, что ужасно боялся играть откровенные сцены в «бондиане».
При этом, его дети говорят, что по-настоящему Мур гордился другой ролью — посла доброй воли ЮНИСЕФ. В организации актёра описывают как влюблённого в свою работу и активного защитника детей.
У Мура осталась жена, скандинавская светская львица Кристина Толстрап, а также трое детей от предыдущего брака — Дебора, Джеффри и Кристиан.
[Грегг Донован, поклонник Роджера Мура]:
«Сегодня утром я очень расстроился, когда об этом узнал. Он был весёлым Джеймсом Бондом. Помню, многие думали, кто же сможет заменить Шона Коннери? А Роджер Мур смог это сделать, и Бонд как будто возродился».
[Кэти Бойс, туристка]:
«Он хорошо выглядел, был хорошим актёром. Мы будем скучать».
В своём последнем фильме об агенте 007 «Вид на убийство» Мур снялся в 57 лет.