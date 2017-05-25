Moody’s впервые за почти 30 лет понизил кредитный рейтинг Китая

[Крейг Эрлам, аналитик Oanda Corporation]:

«Это не такой уж сюрприз, учитывая, что в последние несколько лет постоянно говорили о долге Китая и о его размерах. Похоже, что они очень полагаются на высокие темпы роста. Однако темп замедляется. Кроме того, надо учитывать долг не только государства, но и госпредприятий. Люди всегда были обеспокоены, они говорили, что, если не реформировать эту часть экономики и не приспособиться, — это может создать проблемы».

Рейтинговое агентство Moody’s впервые за почти 30 лет понизило суверенный кредитный рейтинг Китая. По мнению экспертов агентства, в ближайшие годы экономическая ситуация в стране будет ухудшаться, поскольку темпы роста замедляются, а государственный долг продолжает расти.

Долгосрочный рейтинг Китая в национальной и иностранной валюте понизили с Aa3 до A1.

Министерство финансов КНР сказало, что Moody’s переоценило риски и использовало «неправильные методы».

[Крейг Эрлам, аналитик Oanda Corporation]:

«Думаю, следующие несколько лет будут для Китая очень сложными. Об этом власти говорили неоднократно. Они говорили, что хотят отказаться от экономики, которая опирается на инвестиции и экспорт, хотят переключиться на повышение спроса и разработать более эффективную модель. Но за последние годы мы увидели, что, как только они сталкиваются с трудностями, то возвращаются на несколько лет в прошлое. Они опять начинают тратить больше денег на инфраструктуру и поддерживать экономику лично».

Решение агентства сделает стоимость заимствования для китайских властей и государственных предприятий выше. Однако страна по-прежнему остаётся в зоне рейтинга инвестиционного класса.

По словам экономистов Moody’s, госдолг Китая к 2018 году вырастет до 40% ВВП, а к концу десятилетия составит 45%. Кроме того, всё больше и больше экспертов склоняются к мнению, что страна неминуемо будет вынуждена оказать финансовую помощь банковской системе из-за огромного количества «плохих» долгов.