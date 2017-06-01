В Боливии — сильнейшие за полвека холода

[Марисоль Португаль, сотрудница Нац. метеорологического центра]:

«Мы проанализировали и увидели, что в мае 1966 года тоже было облачно, с дождями и снегопадами. Это из-за влажности с Амазонки. На этой неделе она была высокой».

В Боливии – самая холодная зима за полвека. Это подтверждает национальное метеорологическое агентство. Температура воздуха опустилась до нуля по Цельсию. Такого холода в городах Ла-Пас и Эль-Альто не было 51 год.

С приближением холодного фронта Национальное метеоагентство ранее на этой неделе объявило оранжевый уровень угрозы.

Снегопад в Ла-Пасе вызвал хаос на дорогах и задержки внутренних авиарейсов.

Лёгкое потепление уже идёт в страну, но в целом нынешняя зима будет холодной.

[Марисоль Португаль, сотрудница Нац. метеорологического центра]:

«В июне и июле температура опустится ещё ниже, потому что обычно в Боливии у нас ясное небо, особенно над плато Альтиплано. При ясной погоде дневное тепло рассеивается ночью, не накапливается. Поэтому будет ещё холоднее».

По Боливии, как и по другим южноамериканским странам, уже несколько лет сильно «бьёт» природный феномен Эль-Ниньо. Это потепление поверхностных вод Тихого океана. Из-за этого в стране – аномальные погодные явления, включая сильные наводнения и засухи.