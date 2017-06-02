Нападение на казино в Маниле: 36 погибших

36 человек погибли в результате нападения на казино при отеле в Маниле. Об этом сообщила полиция Филиппин. Погибших нашли пожарные. Люди задохнулись от дыма. Огнестрельных ранений ни у кого не было. Также сообщается о десятках пострадавших.

В ночь на пятницу вооруженный мужчина ворвался в помещение казино в филиппинской столице и открыл стрельбу в воздух. При этом он никого не ранил, но начались паника и давка. Нападавший поджёг игровые столы.

Полиция считает, что с террористами злоумышленник не связан, и что мотивом было ограбление.

[Оскар Албаялде, глава полиции столичного региона]:

«Он вошёл в Resorts World с чем-то похожим на маленькую винтовку. Все испугались, увидев оружие, и побежали. Нет признаков того, что это была террористическая атака, потому что он был один и ничего с собой не принёс. Когда мы нашли его сумку, там были только игровые фишки».

Нападавший тоже погиб. Его останки обнаружили утром в номере отеля. Предположительно, он покончил с собой — облил себя бензином и поджог.

По одной из версий, грабитель был иностранцем. Подробностей о его личности пока не сообщают.