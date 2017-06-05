Криминалисты работают на Лондонском мосту, свидетели описывают теракт

Полиция продолжает работать на Лондонском мосту, где в субботу произошёл теракт. Фургон начал давить прохожих. Затем из него вышли трое мужчин и начали нападать на людей с ножами.

Нападение произошло около десяти часов вечера по местному времени. Трое злоумышленников были застрелены в течение 10 минут после того, как на место вызвали полицию. Однако они всё же успели убить семь человек. Уже известно, что среди жертв есть гражданка Канады. Погиб также гражданин Франции. 36 человек остаются в больницах Лондона. Из них 21 — в критическом состоянии.

Ответственность за теракт взяла на себя запрещённая организация «Исламское государство».

Свидетели описывают, что пережили в роковой вечер.

[Ирен Смит, работница паба]:

«Напротив паба была женщина-полицейский, которая кричала всем убегать и спасать свою жизнь. Мы начали просто бежать по улице в ту сторону. Мы не знали, от чего убегаем, но кто-то сказал, что там теракт. Люди паниковали, плакали, пытались дозвониться друзьям. Одна женщина возле меня, около 40 лет, очень плакала. Я обняла её и спросила, всё ли у неё в порядке. Она ответила, что видела, как людей били ножами». [Каролина Майо, туристка из Испании]:

«Полицейский нам сказал уйти из отеля и пойти очень быстро по какой-то улице. Мы пришли куда-то и оставались там около 10 минут. Потом пришёл мужчина и предложил нам пойти в его бар, потому что люди из отеля стояли без обуви. Было много детей, людей в пижамах».

В понедельник силы безопасности провели новую серию рейдов на востоке Лондона. Несколько человек были арестованы. В воскресенье в руки полиции попало ещё 12 подозреваемых. Как рассказали свидетели, в районе, где проводили рейды, были слышны выстрелы.

Премьер-министр Тереза Мэй призвала ужесточить наказания за террористическую деятельность. Она также добавила, что выборы, намеченные на 8 июня, откладывать не будут.

В знак солидарности с Великобританией в Берлине в цвета британского флага подсветили Бранденбургские ворота. А на Эйфелевой башне в Париже отключили подсветку.