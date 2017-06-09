В ЕС создадут Европейскую прокуратуру

[Вера Юрова, еврокомиссар по вопросам юстиции]:
«Я рада подтвердить, что на сегодняшнем заседании было достигнуто политическое соглашение о Европейской прокуратуре. Это хороший день для правосудия в Европе и плохой — для преступников».
Европейская прокуратура получит полномочия расследовать мошенничество и другие финансовые преступления, угрожающие интересам блока. В числе таких преступлений – злоупотребление средствами различных фондов ЕС, коррупция, отмывание денег и мошенничество с НДС.
[Вера Юрова, еврокомиссар по вопросам юстиции]:
«Европейская прокуратура будет работать децентрализовано. Это первый европейский орган, у которого будут полномочия принимать решения о начале судебного преследования и передавать дела в суды на национальном уровне».
Создание Европейской прокуратуры ещё должен одобрить Европарламент. Предполагается, что она начнёт работать в 2020 году. Штаб-квартира будет в Люксембурге. Возглавит новый орган генеральный прокурор Европы. В страны-члены ЕС направят европейских делегированных прокуроров.
Юрова выразила надежду, что к соглашению присоединятся и остальные страны Евросоюза.