09 июня 2017

В ЕС создадут Европейскую прокуратуру

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Министры юстиции и внутренних дел 20 стран ЕС после длительных обсуждений договорились создать Европейскую прокуратуру. Она будет расследовать трансграничные финансовые преступления. Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова.

[Вера Юрова, еврокомиссар по вопросам юстиции]:
«Я рада подтвердить, что на сегодняшнем заседании было достигнуто политическое соглашение о Европейской прокуратуре. Это хороший день для правосудия в Европе и плохой — для преступников».

Европейская прокуратура получит полномочия расследовать мошенничество и другие финансовые преступления, угрожающие интересам блока. В числе таких преступлений – злоупотребление средствами различных фондов ЕС, коррупция, отмывание денег и мошенничество с НДС.

[Вера Юрова, еврокомиссар по вопросам юстиции]:
«Европейская прокуратура будет работать децентрализовано. Это первый европейский орган, у которого будут полномочия принимать решения о начале судебного преследования и передавать дела в суды на национальном уровне».

Создание Европейской прокуратуры ещё должен одобрить Европарламент. Предполагается, что она начнёт работать в 2020 году. Штаб-квартира будет в Люксембурге. Возглавит новый орган генеральный прокурор Европы. В страны-члены ЕС направят европейских делегированных прокуроров.

Юрова выразила надежду, что к соглашению присоединятся и остальные страны Евросоюза.

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