В ЕС создадут Европейскую прокуратуру

[Вера Юрова, еврокомиссар по вопросам юстиции]:

«Я рада подтвердить, что на сегодняшнем заседании было достигнуто политическое соглашение о Европейской прокуратуре. Это хороший день для правосудия в Европе и плохой — для преступников».

Министры юстиции и внутренних дел 20 стран ЕС после длительных обсуждений договорились создать Европейскую прокуратуру. Она будет расследовать трансграничные финансовые преступления. Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова.

Европейская прокуратура получит полномочия расследовать мошенничество и другие финансовые преступления, угрожающие интересам блока. В числе таких преступлений – злоупотребление средствами различных фондов ЕС, коррупция, отмывание денег и мошенничество с НДС.

[Вера Юрова, еврокомиссар по вопросам юстиции]:

«Европейская прокуратура будет работать децентрализовано. Это первый европейский орган, у которого будут полномочия принимать решения о начале судебного преследования и передавать дела в суды на национальном уровне».

Создание Европейской прокуратуры ещё должен одобрить Европарламент. Предполагается, что она начнёт работать в 2020 году. Штаб-квартира будет в Люксембурге. Возглавит новый орган генеральный прокурор Европы. В страны-члены ЕС направят европейских делегированных прокуроров.

Юрова выразила надежду, что к соглашению присоединятся и остальные страны Евросоюза.