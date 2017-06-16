Министры финансов еврозоны выделят Греции €8,5 млрд

Европейские кредиторы выделят Греции очередной транш финансовой помощи в размере 8,5 миллиардов евро. Это позволит стране избежать дефолта. Они также рассказали о планах списать часть долга в следующем году, поскольку к программе помощи снова присоединяется Международный валютный фонд. [Йерун Дейсселблум, председатель Еврогруппы]:«Что касается действий, которые последуют за национальными процедурами, органы управления Европейским стабилизационным механизмом, как ожидается, одобрят выделение третьего транша по программе ЕСМ общим размером 8,5 миллиардов евро».

Решение приняли на встрече с министрами финансов еврозоны, которую посетила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард.

[Кристин Лагард, директор-распорядитель МВФ]:

«Что произошло сегодня в отношении Греции? Очевидно, мы сделали важный шаг, чтобы помочь Греции и её гражданам встать на путь роста и стабильности. Что это означает для МВФ? Это означает, что по результатам соглашения я предложу исполнительному органу МВФ утвердить кредит поддержки для Греции».

Как ожидается, программа помощи еврозоны для Греции завершится в середине 2018 года.

[Йерун Дейсселблум, председатель Еврогруппы]:

«Мы проводим программу финансовой поддержки Греции последний год. Мы подготовим стратегию выхода, чтобы Греция в течение следующего года сама встала на ноги».

Международный валютный фонд до конца действия программы обещает выделить Афинам более двух миллиардов евро. Лагард отметила, что страна выполнила все условия.

[Кристин Лагард, директор-распорядитель МВФ]:

«Вы, возможно, слышали, что я говорила о двух сторонах программы. Первая – это меры, принятия которых мы ожидали от Греции. Вторая сторона – это экономическая приемлемость долга. Мы пришли к выводу вместе с другими учреждениями, Еврокомиссией, ЕЦБ и Европейским стабилизационным механизмом, что по первому пункту Греция выполнила всё, чего мы от неё ожидали».

Министры финансов еврозоны сказали, что для обеспечения экономической приемлемости долга Греции они в следующем году рассмотрят вопрос допустимой задержки погашения. Она может растянуться на 15 лет.