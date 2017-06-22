Бывший темнокожий наездник-чемпион учит детей, как добиться успеха

В 1976 году местность Соуэто близ столицы ЮАР была центром восстаний темнокожих против апартеида. Сегодня, четыре десятилетия спустя, атмосфера здесь совершенно другая.

Юноша балансирует на белом жеребце. Он обучается вольтижировке – выполнению гимнастических упражнений на скачущей лошади.

Его 73-летнего учителя зовут Энос Мафокате. Он выполняет функцию лонжера.

Мафокате был первым темнокожим наездником, который участвовал в Королевском международном конном шоу в Лондоне в 1980 году. Сегодня он посвятил свою жизнь обучению детей тому, как ездить на лошадях и ухаживать за ними.

[Энос Мафокате, тренер по вольтижировке]:

«Что я делаю — я работаю на благо этих детей. Я хочу, чтобы темнокожие дети соревновались так же, как и белые, чтобы их не приходилось проталкивать в спорт только потому, что они чёрные».

Дети приходят в субботу в шесть утра. Первая задача – убраться в конюшне и почистить лошадей. Только потом начинаются занятия.

[Энос Мафокате, тренер по вольтижировке]:

«Когда я открыл этот центр в 1988 году, за лошадьми здесь вообще не ухаживали».

Тренер говорит, что многие его ученики добились признания.

[Энос Мафокате, тренер по вольтижировке]:

«Южноафриканцы становились чемпионами по вольтижировке уже четыре раза».

Но медали – не главное. Ученики говорят, что занятия помогают им стать более уверенными в себе.

[Имоген Боэмо Макгалемили, ученица]:

«Когда я в первый раз села на лошадь, мне показалось, что это самое комфортное в мире место. Раньше я была беспокойной. Но когда села на лошадь, вдруг поняла, что принимаю себя такой, какая я есть, и что меня всё устраивает».

А ещё, занятия защищают от плохого влияния улиц.

[Имоген Боэмо Макгалемили, ученица]:

«Большую часть времени проводишь подальше от улицы. На неё времени уже не остаётся».

В настоящее время в центре содержат 20 лошадей.