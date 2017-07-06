06 июля 2017

В аэропорту Инчхон появились услужливые роботы и роботы-уборщики

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В южнокорейском аэропорту Инчхон появились услужливые роботы-помощники.

[робот]:
«Привет, меня зовут Тройка. Я даю информацию о международном аэропорте Инчхон».

У робота можно узнать номер выхода на посадку. Достаточно дать ему считать штрих-код с билета. Тройка также сообщит, сколько метров до выхода и сколько времени займёт путь. Робот может даже проводить пассажира, если это требуется. Причём он следит, чтобы человек не отставал.

[робот]:
«Пожалуйста, держитесь ближе, чтобы я видела вас».

Разработчик робота – компания LG Electronics. Специалисты оснастили устройство камерами и датчиками, которые помогают ориентироваться в пространстве.

[Ким Хёнрок, сотрудник компании LG Electronics]:
«Робот оборудован системой определения собственного местоположение в терминале аэропорта. Он также распознаёт прохожих и различные препятствия».

Иностранные туристы считают новую услугу полезной.

[туристка из США]:
«Это уже становится обычным делом, поэтому я сразу подошла к нему. Удобно так узнавать информацию, особенно, если не знаешь местного языка».

Впрочем, на вопрос этой туристки Тройка ответить не смогла. Её возможности пока ограничены несколькими простыми действиями. Помимо информации о посадочных выходах робот может показать карту аэропорта и сообщить погоду в городе, куда направляется пассажир. Общаться с устройством можно пока на четырёх языках: английском, корейском, китайском и японском.

В аэропорту также появились роботы-уборщики. Они помогают справиться с мытьём полов в огромном здании.

В будущем специалисты планируют построить роботов-официантов и роботов-носильщиков. Между тем, в администрации аэропорта успокаивают: высокие технологии не заменят персонал, а всего лишь будут помогать людям в работе.

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