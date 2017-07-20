Вьетнам запретил фермы по производству медвежьей жёлчи

Вьетнам официально сделал незаконными фермы по производству медвежьей жёлчи. Меморандум о взаимопонимании по этому вопросу подписали в Ханое вьетнамское Управление лесного хозяйства и гонконгский фонд «Животные Азии».

[Као Ти Конг, замглавы Управления лесного хозяйства]:

«Меморандум о взаимопонимании поможет вьетнамским и международным организациям принять меры и осуществить план по освобождению всех медведей на фермах». [Филл Робинсон, основательница фонда «Животные Азии»]:

«Это исторический день. Вьетнам – первая страна в мире, которая делает медвежьи фермы по добычи жёлчи – полностью незаконными».

На закрытие всех ферм отводится пять лет. По всей стране их насчитывается более 400. Там в ужасающих условиях содержат более 1200 медведей.

Хищники живут на таких фермах в маленьких клетках с установленными в жёлчные пузыри катетерами. Они быстро стареют, страдают от выпадения шерсти и разнообразных болезней. После пяти лет такой жизни желчи у них выделяется немного. Тогда животных просто убивают.

Медвежью жёлчь уже много столетий используют в традиционных медицинах не только Вьетнама, но также Китая, Кореи, Лаоса и Мьянмы.

Ещё 20 лет назад правительство Вьетнама запретило продавать продукцию из жёлчи. Однако фермеры нашли лазейку в законе, которая позволяла им держать медведей в качестве домашних животных.

Для спасения медведей международные организации по защите животных объединились с вьетнамским правительством. Благодаря этому десять лет назад в провинции Виньфук открыли заповедник для тех животных, которых удалось вызволить. Там ведут полудикий образ жизни более 200 спасённых медведей.