Volkswagen начал охватывать рынок Африки с Алжира

Концерн Volkswagen вместе со своим местным дилером SOVAC открыл завод по сборке автомобилей в Алжире. Его возвели в западной провинции Гализан. Как ожидается, в день там будут собирать до 200 автомобилей марок Volkswagen Golf, Volkswagen Caddy, SEAT Ibiza и ŠKODA Octavia.

Церемонию открытия посетили председатель совета директоров Volkswagen и министр торговли Алжира.

[Герберт Дисс, председатель совета директоров Volkswagen]:

«Концерн Volkswagen делает следующий большой шаг в Африке. Мы хотим и дальше развивать автомобильный рынок в этом важном регионе».

Алжир пытается увеличить объём иностранных инвестиций и диверсифицировать экономику. Таким образом правительство пытается восполнить потери от падения продаж нефти и газа, а также сократить расходы на импорт.

[Ахмед Саси, министр торговли Алжира]:

«Наша цель ещё более амбициозная. Мы хотим начать производство, чтобы создать реальную индустрию. Она обеспечит экспорт, а также создаст ресурсы, финансы и технологии».

Впрочем, провести полное реформирование экономики и привлечь инвесторов оказалось непросто. Особенно учитывая, что нефть и газ составляют 95% общего объёма экспорта Алжира. Они также приносят 60% дохода страны.

Между тем, концерн Volkswagen объявил, что во втором квартале этого года его операционные доходы увеличились более чем в два раза. Они достигли 4 миллиардов 550 миллионов евро. В прошлом году за аналогичный квартал концерн заработал 1 миллиард 900 миллионов евро.