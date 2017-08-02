Рояли из старинных салонов выставили в Музее Москвы

Полсотни старинных роялей выставили в залах Музея Москвы. До революции основа музыкальной культуры россиян формировалась не в больших концертных залах, а в домашних салонах в кругу родных и друзей. Рояль занимал центральное место в доме.

[Алексей Любимов, пианист, профессор Московской консерватории]:

«Только сейчас приходит понимание, что эти инструменты надо восстанавливать, потому что на них музыка этих композиторов сочинялась. Она звучала в их ушах этими звуками. Воссоздать её, не модифицируя её для современных залов».

Здесь инструмент петербургской фирмы «Вирт». На таком учился играть юный Пётр Чайковский. Как и большинство экспонатов этот инструмент уже не звучит. Реставрация обойдется в 20-30 тысяч евро.

[Алексей Любимов, пианист, профессор Московской консерватории]:

«Вы видите здесь детали зримые. Вот это демпфера, внизу молотки. Материалы, из которых делались демпфера и молотки не современные. Они обклеены кожей и внутри фетром. Тонким фетром. В XIX веке и позже кожу и фетр делали совсем другими нежели сейчас».

Моцарт, Вивальди и даже Бетховен писали свои произведения для инструментов с более деликатным, камерным звучанием.

[Пётр Айду, пианист, куратор выставки]:

«Постепенно становится всё больше и больше железа в инструменте, натяжение всё больше и больше увеличивалось, утяжелялась сама конструкция… Поэтому на старинных фортепиано гораздо приятней играть музыканту. Не требует таких бешеных усилий, спортивного отношения к технике».

Выставка продлится до конца лета.