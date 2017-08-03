03 августа 2017

Миллионы мыльных пузырей поплыли над Гонконгом

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Миллионы мыльных пузырей поплыли над Гонконгом. Здесь проходит выставка японского художника Синдзи Охмаки.

Единственный экспонат – трёхметровая инсталляция, состоящая из шести уровней. Она сложена из 50 специальных установок, которые в общей сложности выдувают десять тысяч пузырьков в минуту.

Летающие повсюду мыльные пузыри вызывают неподдельную радость у детей. Но по замыслу автора, экспозиция должна не только дарить удовольствие, но и побудить к размышлениям.

[Синдзи Охмаки, художник]:
«Я хотел создать пространство, наполненное пузырьками и светом. В нём люди могут задуматься о том, что произойдёт, если мир мгновенно исчезнет, как пузырь. Пузырьки — очень важная часть выставки. Они мгновенно рождаются и мгновенно исчезают».

Автор инсталляции говорит: город, который стал фоном для его работы, — всего лишь пятнышко света во Вселенной. Он хочет, чтобы в контексте такого сравнения люди отчётливее увидели, какие мысли нужно оставить, а о чём нужно действительно задуматься в этом мире.

Свою композицию Синдзи Охмаки называет «Мемориальное возрождение». Каждое шоу мыльных пузырей длится 15-20 минут. Для него требуется 35 литров мыльной воды. Сделана она без химических примесей.

Выставка японского художника проходит уже девять лет. За это время она побывала в 20 городах Азии.

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