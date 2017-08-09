Северная Корея угрожает ракетным ударом по военной базе США

Пхеньян заявил, что «тщательно изучает» план по нанесению ракетного удара по острову Гуам. Это крупнейшая стратегическая военная база США в Тихом океане. Такое заявление появилось через несколько часов после обещания Дональда Трампа, что на угрозы Северной Кореи США ответят «огнём и яростью».

[Дональд Трамп, президент США]:

«Самое лучшее для Северной Кореи ничем не угрожать Соединённым Штатам. Угрозы будут встречены такими огнём и яростью, каких мир никогда не видел».

Заявление президента США прозвучало после сообщения американской разведслужбы о том, что КНДР создала миниатюрную ядерную боеголовку, которую можно установить на баллистические ракеты, в том числе межконтинентальные.

Министерство обороны Японии также предполагает, что Северная Корея значительно продвинулась в осуществлении ядерной программы.

Японское правительство выразило солидарность с властями США в намерении противостоять угрозам КНДР.

[Ёсихидэ Суга, секретарь кабинет министров Японии]:

«Чрезвычайно важно разносторонне укреплять союз Японии и США и находить действенные средства для борьбы (с угрозами). Мы продолжим сотрудничать с США, в том числе в сфере безопасности».

Власти Южной Кореи также осудили новую угрозу со стороны Пхеньяна.

[Пэк Тхэ Хён, представитель Министерства объединения]:

«Подобные комментарии Северной Кореи не помогут наладить отношения между ней и Южной Кореей. Наше правительство будет и дальше стараться обеспечить мир и безопасность на Корейском полуострове, а также – достичь примирения и сотрудничества между двумя Кореями».

Между тем, Южная Корея заявляет о готовности к любым непредвиденным ситуациям. Она также считает необходимым незамедлительно начать претворять в жизнь санкции Совета Безопасности ООН против КНДР.

Новые меры против Пхеньяна Совбез ООН принял единогласно 5 августа. Это было сделано в ответ на испытания межконтинентальных баллистических ракет, которые Северная Корея провела в июле.