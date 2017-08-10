Во Франции арестовали подозреваемого в наезде на солдат

Французская полиция после пяти часов преследования арестовала подозреваемого в нападении на военнослужащих в пригороде Парижа Леваллуа-Перре. Утром 9 августа злоумышленник врезался на автомобиле BMW в группу солдат, которые выходили из казармы. Пострадали шесть человек, двое находятся в тяжёлом состоянии.

Машину остановили на трассе A16 между городами Булонь-сюр-Мер и Кале. Свидетели задержания слышали перестрелку.

[водитель]:

«Я увидел впереди пробку и остановился. Из машины вышли полицейские, укрылись за ней и начали стрелять. Пули свистели повсюду, и я спрятался. Потом увидел, как из машины вышел человек и попытался перебраться через защитное заграждение. Послышались выстрелы, человек упал, а я снова спрятался».

В ходе задержания подозреваемый получил пять огнестрельных ранений. Также был ранен один полицейский — видимо, случайно. У арестованного оружия не было. Также сообщалось, что подозреваемого зовут Аму. Ему 37 лет.

В среду, после нападения, полиция обыскала дом в городе Безон. Французские СМИ пишут, что там проживал злоумышленник. Однако прокуратура Парижа не комментирует эти заявления.

Власти Франции назвали инцидент в Леваллуа-Перре преднамеренной атакой. Такого же мнения придерживаются и свидетели нападения.

[жительница Леваллуа-Перре]:

«Я услышала глухой удар и выбежала на балкон. На земле лежали два солдата, а другие военные кричали. Один человек, видевший нападение, крикнул: “Это автомобиль, он уезжает, уезжает, скорее за ним, догоняйте его”».

Очевидцы считают, что автомобиль был припаркован недалеко от казармы. Когда оттуда вышли солдаты, водитель стремительно направил машину на них.

Во Франции более полутора лет действует режим чрезвычайного положения. Его ввели после серии терактов 13 ноября 2015 года в Париже. Тогда жертвами нападений стали 130 человек, более 300 получили ранения.