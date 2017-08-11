11 августа 2017

Ураган «Франклин» ослаб, ударив по Мексике

| 0

Ураган «Франклин», ударив по Мексике, ослаб до тропического шторма. Теперь скорость ветра составляет всего 45 километров в час. Власти отменили все предупреждения об опасности. Жители страны вздохнули с облегчением: человеческих жертв удалось избежать, масштабных разрушений — тоже.

[Габриэль Альварадо, мэр Хуачинанго]:
«Благодаря плану быстрого реагирования пострадавших у нас нет. Мы ожидали, что ураган сильно ударит по нашему городу. Но благодаря скоординированным действиям и превентивным мерам мы можем сказать, что и сообщать-то особо не о чем».

Впрочем, совсем без ущерба не обошлось. Сильный ветер кое-где сдул крыши и повалил деревья. Из-за дождей есть подтопления. Больше всего пострадали штаты Пуэбла и Веракрус.

[местный житель]:
«Ветер был очень сильным, и у некоторых домов снесло крышу. Дождь тоже был сильный — некоторые реки вышли из берегов».

Ну а жители горных районов жалуются, что им никто не пытался помочь.

[местная жительница]:
«Мы не уехали, потому что никто — ни моряки, ни полицейские, не пришли и не сказали нам, что есть убежище. Поэтому мы не смогли уехать и могли погибнуть под рухнувшей крышей или под ветками деревьев».

«Франклин» ещё не окончательно сошёл на нет. В центральной части Мексики продолжаются сильные дожди. Возможны наводнения и сход оползней.

Ураган «Франклин» ослаб, ударив по МексикеВ Мексике прошел изнуряющий ультрамарафон по горамАвиакомпании обсудили запрет на провоз электроники в самолётахМексиканские бармены сделали рекордное число «джин-тоников»Мексика предупредила США об альтернативных торговых партнёрахВ Мехико нашли ацтекскую башню из череповСтраны Америки не смогли договориться по ВенесуэлеМетро Мехико открыло приют для бездомных собакВолшебное шоу светлячков озаряет леса МексикиМексиканские производители сахарного тростника боятся за своё будущее

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *



Наш канал в Телеграм




© 2002-2017 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фото материалы, в сети Интернет допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.