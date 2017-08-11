Ураган «Франклин» ослаб, ударив по Мексике

Ураган «Франклин», ударив по Мексике, ослаб до тропического шторма. Теперь скорость ветра составляет всего 45 километров в час. Власти отменили все предупреждения об опасности. Жители страны вздохнули с облегчением: человеческих жертв удалось избежать, масштабных разрушений — тоже.

[Габриэль Альварадо, мэр Хуачинанго]:

«Благодаря плану быстрого реагирования пострадавших у нас нет. Мы ожидали, что ураган сильно ударит по нашему городу. Но благодаря скоординированным действиям и превентивным мерам мы можем сказать, что и сообщать-то особо не о чем».

Впрочем, совсем без ущерба не обошлось. Сильный ветер кое-где сдул крыши и повалил деревья. Из-за дождей есть подтопления. Больше всего пострадали штаты Пуэбла и Веракрус.

[местный житель]:

«Ветер был очень сильным, и у некоторых домов снесло крышу. Дождь тоже был сильный — некоторые реки вышли из берегов».

Ну а жители горных районов жалуются, что им никто не пытался помочь.

[местная жительница]:

«Мы не уехали, потому что никто — ни моряки, ни полицейские, не пришли и не сказали нам, что есть убежище. Поэтому мы не смогли уехать и могли погибнуть под рухнувшей крышей или под ветками деревьев».

«Франклин» ещё не окончательно сошёл на нет. В центральной части Мексики продолжаются сильные дожди. Возможны наводнения и сход оползней.