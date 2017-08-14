Фейерверк на Женевском озере: музыка, огни и 147-метровый фонтан

Ежегодный летний фестиваль в Женеве завершился традиционным зрелищным фейерверком. Зрителями стали тысячи человек. Шоу длилось 50 минут и сопровождалось музыкой.

10-дневное мероприятие на берегах Женевского озера впервые провели 94 года назад. Оно стартует в начале августа и включает музыкальные концерты и шоу, уличные представления и аттракционы. Это главное туристическое событие Швейцарии. Каждый год его посещает около одного миллиона 200 тысяч человек.

В этом году в шоу впервые задействовали знаменитый фонтан Же-До. Он один из самых высоких в мире. Струя воды вырывается вверх на 147 метров.

[туристка из Франции]:

«Это лучший фейерверк, который я видела. Просто волшебный. Впервые фонтан был неотъемлемой частью шоу, музыка тоже была чудесной. Обычно это классика, например, «Времена года», но теперь была другая».

Впрочем, некоторым не понравилась именно музыка.

[турист из Франции]:

«Нам показалось, что музыка шла отдельно от шоу, и что представление было немного раздроблено. Нам показалось, что это было больше для показухи».

В этом году во время мероприятия власти попытались обеспечить максимальную безопасность. Были установлены пункты проверки, а также бетонные блоки для блокировки пешеходных улиц.

Однако, несмотря на популярность фестиваля, его хотят сократить с 10 дней до недели. В следующем году жители Женевы выразят своё мнение по этому поводу на голосовании.