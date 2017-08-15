НПО не будут спасать мигрантов в Средиземном море

После «Врачей без границ» приостановили миссии помощи мигрантам в Средиземном море ещё две неправительственные организации — «Спасём детей» и «Морской глаз». По словам их представителей, это вызвано угрожающими действиями ливийской береговой охраны и препятствиями со стороны правительства Италии.

Береговая охрана несколько раз открывала огонь по спасательным судам при встрече с ними на границе территориальных вод Ливии. При этом ливийцы оправдывают такие действия стремлением контролировать спасательные операции.

Ливия также потребовала, чтобы суда неправительственных организаций не подходили к её берегам ближе, чем на 130 километров. Раньше им было позволено находиться на расстоянии 22 километров от побережья.

[Ханс-Петер Бушхойэр, сотрудник организации «Морской глаз»]:

«В минувшие выходные правительство Ливии заявило, что расширяет свою 12-мильную зону и недвусмысленно требует от НПО не входить на эту территорию. Мы оценили ситуацию и пришли к выводу, что не хотим подвергать опасности наши экипажи».

Кроме того, Италия отправила в воды Ливии военно-морские суда, чтобы остановить поток мигрантов в Европу. При этом итальянские власти подозревают НПО в содействии нелегальным перевозчикам людей. Они разработали специальные правила для гуманитарных организаций, которые включают прозрачное финансирование, а также запрет на вхождение в ливийские воды и пересадку беженцев на другие суда. Кроме того, на кораблях НПО должны присутствовать вооружённые полицейские.

Таким образом, единственной организацией, которая продолжит спасательную миссию в Средиземном море, осталась Sos Mediterranee.

[Тимон Марсзалек, директор организации Sos Mediterranee]:

«Мы оценили возможность работать при такой ситуации, в такой среде, и решили, что это по-прежнему безопасно. Теперь мы единственные ведём поисково-спасательные операции в центре Средиземного моря».

За последние четыре года в Италию прибыло почти 600 тысяч мигрантов. В море погибли 13 тысяч человек. Большинство беженцев плыли от берегов Ливии на небезопасных лодках нелегальных перевозчиков.

В этом году суда гуманитарных организаций спасли в море более трети всех мигрантов, доставленных в Европу. Теперь же ливийская береговая охрана возвращает всех беженцев, найденных в море, обратно в Ливию. Представители «Врачей без границ» и других организаций, а также некоторые итальянские политики предупреждают, что мигранты живут в ливийских лагерях в очень плохих условиях и под стражей. Они сравнивают эти центры для беженцев с тюрьмами под открытым небом.