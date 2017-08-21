Первые кадры «Индианаполиса», лежащего на дне Тихого океана

Исследователи обнаружили обломки американского военного корабля «Индианаполис». Он затонул из-за торпеды японской подлодки в последние дни Второй мировой войны. Крейсер покоится на глубине 5400 метров на дне Тихого океана в районе Филиппинского моря.

«Индианаполис» затонул 30 июля 1945 года. Он возвращался после миссии по доставке компонентов атомной бомбы «Малыш» на базу ВМС США острова Тиниан. Эту бомбу позже сбросили на Хиросиму.

Корабль ушёл под воду за 12 минут. Около 800 из 1196 членов экипажа выжили. Но спустя пять дней живыми спасли только 316 человек. Остальные погибли от обезвоживания, переохлаждения и нападения акул.

В общей сложности, жертвами катастрофы стало 883 человека. Это самая массовая гибель личного состава за одно потопление в истории ВМС США.

Поиски возглавил соучредитель корпорации Microsoft Пол Аллен в 2016 году. В то время появились данные о новом предполагаемом месте затопления «Индианаполиса». В течение нескольких месяцев обследовали участок океанического дна площадью 1500 квадратных километров.

[Пол Аллен, соучредитель корпорации Microsoft]:

«Мы пытаемся заниматься этой увлекательной подводной археологией, и одновременно отдавать дань уважения смелым мужчинам, которые ушли с этим кораблём».

На помощь пришёл беспилотный аппарат, который может опускаться на самые большие глубины. Точное местоположение корабля пока попросили не разглашать.

[Сэм Кокс, директор Военно-морского исторического центра]:

«Я бы предпочёл, чтобы люди сфокусировались на героизме и храбрости экипажа, которые проявились задолго до того, как корабль был торпедирован и затонул. У судна было 10 боевых звёзд за участие в самых ожесточённых боях за всю историю Тихоокеанской войны».

Как говорят в ВМС США, в связи с обнаружением судна они планируют организовать памятную церемонию и пригласить на неё спасённых членов экипажа «Индианаполиса». Их в живых осталось 22.