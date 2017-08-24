24 августа 2017

Прибрежные болота Австралии могут исчезнуть через 80 лет

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Прибрежные водно-болотные угодья в австралийском регионе Хантер в Новом Южном Уэльсе – рай для птиц. Пернатые здесь размножаются. Их привлекают мангровые заросли, которые во время приливов затопляет солёной водой

[Хосе Родригес, исследователь]:
«Мигрирующие птицы очень зависят от этих мест. Они вьют здесь гнёзда».

Однако, как считают исследователи из Университета Ньюкасла, эти территории стоят перед угрозой исчезновения. По их словам, это произойдёт из-за повышения уровня мирового океана.

[Хосе Родригес, исследователь]:
«По прошлым оценкам, территории погрузятся под воду через 140 лет. Но согласно нашему моделированию, это произойдёт раньше: через 70-80 лет».

Эксперты говорят, что созданные человеком строения, например, дороги и мосты, увеличивают риск затопления.

[Патрисия Сако, профессор Университета Ньюкасла]:
«Инфраструктура увеличивает период затопления, вода застаивается дольше. Во многих случаях это приводит к потере или гибели растительности».

По словам учёных, это проблема не только региона Хантер.

[Патрисия Сако, профессор Университета Ньюкасла]:
«Под угрозой — сильно застроенные прибрежные зоны восточного побережья Австралии, востока Китая и восточного побережья США».

Пока уровень океана продолжает подниматься, учёные ищут пути решения проблемы. Один из возможных вариантов — приливные шлюзы.

[Патрисия Сако, профессор Университета Ньюкасла]:
«Это позволит сделать период затопления таким, каким он должен быть».

При этом, все исследователи сходятся во мнении, что действовать нужно немедленно.

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