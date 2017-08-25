В Лондонском зоопарке проходит тотальное измерение животных

Взвесить и измерить: сотрудникам Лондонского зоопарка предстоит изрядно попотеть. Им нужно узнать рост и вес абсолютно всех питомцев.

Ежегодное взвешивание — задача не из простых. Ведь постояльцев нужно заманивать на весы, а также заставлять их вытянуться в полный рост. Приходится идти на различные уловки.

Например, для того, чтобы узнать параметры льва, к ветке рядом с измерительной линейкой, подвешивают мешок с угощением. Кладут приманки и на весы.

[Марк Хаббен, сотрудник зоопарка]:

«Мы меняем время кормления так, чтобы оно происходило во время взвешивания. И животных всех видов мы завлекаем на весы. Оттуда они уходят с куском еды. Всё происходит добровольно. Мы никого не заставляем, за исключением некоторых беспозвоночных, которых приходится класть руками».

Любознательные пингвины встают на весы не сразу, а когда встают, ведут себя очень скромно. А вот беличьи обезьяны наоборот, сразу смелеют и запрыгивают на них втроём.

Гораздо проще узнать вес неторопливой черепахи или лягушки.

[Марк Хаббен, смотритель зоопарка]:

«Мы можем сравнить этот вес с тем, что был в прошлом году и посмотреть, были ли какие-либо изменения. Мы периодически взвешиваем большое количество животных. И это формальная процедура необходима для проведения сравнительного анализа».

В зоопарке обитает более 20 тысяч животных. Так что сотрудникам предстоит еще немало работы.