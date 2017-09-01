01 сентября 2017

Заводы Hyundai возобновили производство в Китае

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Южнокорейская компания Hyundai Motor подтвердила, что возобновила производство в Китае. Ранее на прошлой неделе работа на четырёх из пяти её заводов была приостановлена из-за перебоев с поставками деталей. Местный производитель отказался поставлять Hyundai топливные баки, поскольку ему не оплатили уже поставленные запчасти.

Работники на крупнейшем заводе Hyundai в Пекине говорят, что с мая этого года они работали всё меньше и меньше, и в результате получали меньшие зарплаты.

[Сю Сяньлун, работник завода Hyundai]:
«Если у нас отпуск без денег, тогда я ищу случайную работу. В этом месяце на постоянной работе я работал, наверное, неделю».

В соседней деревне Мигэчжуан, где многие рабочие завода снимают жильё, также почувствовали изменения. Владельцы магазинов и ресторанов говорят, что последние пять месяцев их бизнес в упадке из-за недостатка посетителей.

[Ли Гунхэ, владелец магазина]:
«На нас это, конечно, сказалось, и сильно. Приходит очень мало людей. Когда рабочие уходят в отпуск, то едут домой, а тут никого нет. В прошлом за день к нам приходило 50 покупателей, а теперь только пять».

При этом, южнокорейские СМИ предполагают, что спад в производстве не связан с поставками. По их мнению, всё дело в конфликте между Сеулом и Пекином в вопросе развёртывания в Южной Корее американских систем противоракетной обороны THAAD.

Китай выступает против этого, считая, что это угрожает его национальной безопасности. Южная Корея же согласна на размещение систем, чтобы защититься от угроз со стороны КНДР.

Переговоры о размещении систем THAAD в Южной Корее продолжались полгода и завершились в июле 2016.

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