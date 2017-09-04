В Германии построили самый высокий замок из песка

Почти месяц кропотливой работы позади, и вот, огромный песочный замок в немецком городе Дуйсбург готовится побить мировой рекорд Гиннесса.

У международной команды скульпторов уже есть неудачный опыт. В прошлом году их постройку рекордом не признали. Теперь же они многое усовершенствовали.

[Лукас Брюггеман, скульптор из Нидерландов]:

«Мы спрессовали песок немного по-другому. В прошлом году мы использовали на тонны меньше. Нынешняя скульптура получилась пошире и — из другого песка».

И вот после тщательной оценки представитель Книги Гиннесса объявляет результат.

[Джэк Брокбанк, представитель Книги рекордов Гиннесса]:

«16,68 метра. И я с огромным удовольствием официально объявляю новый мировой рекорд Гиннесса».

Итак, перед нами – самый высокий в мире песочный замок. За время строительства у него уже успело появиться немало поклонников среди местных жителей.

[местный житель]:

«Я здесь в четвёртый раз. Я заснял его целиком, сверху донизу. То, чего они добились – просто фантастика!» [местная жительница]:

«Мы очень взволнованы. Мы болели за них и всё время держали за них кулачки. Живём здесь рядом, и катались здесь на велосипедах в надежде, что у Дуйсбурга всё получится».

К слову, предыдущий рекорд принадлежал индийцам. В феврале на одном из пляжей штата Орисса они соорудили замок высотой почти 15 метров. Причём на строительство ушло всего 9 дней.