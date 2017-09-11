Землетрясение в Мексике унесло жизни 90 человек

Мощное землетрясение в Мексике унесло жизни не менее 90 человек. Десятки тысяч домов разрушены либо повреждены, более двух миллионов мексиканцев так или иначе пострадали из-за стихийного бедствия. Об этом сообщают власти страны.

Тысячи домов остались без электричества и воды. Жителей прибрежных районов эвакуировали после предупреждения о цунами. Многие покидают разрушенные дома. Некоторые пытаются восстановить их сами, но жалуются, что правительство не помогает.

[житель штата Оахака]:

«У нас почти ничего нет. Всё (потеряно), абсолютно всё. Ко мне приехал друг, чтобы помочь, потому что власти не помогают. Они просто не обращают на нас внимания». [житель штата Оахака]:

«Нам очень больно смотреть на страдания людей. Мы видели, как разграбляют дома в Хучитане, это неправильно. Поэтому мы и помогаем жителям Икстальтепека».

Землетрясение магнитудой 8,2 произошло у южного побережья Мексики в ночь на 8 сентября. Пострадали штаты Оахака, Чьяпас и Табаско. Сейсмические толчки продолжились и в воскресенье. Из-за этого многие спали на улицах, поскольку опасались, что здания вновь будут рушиться.

Нынешнее землетрясение оказалось сильнее подземных толчков 1985 года. Тогда погибли тысячи человек, сотни зданий были разрушены. В этот раз очаг землетрясения находился на глубине десятков километров, поэтому ущерб значительно меньше.

Президент Мексики объявил в стране трёхдневный траур. Он также пообещал восстановить разрушенные города и населённые пункты.