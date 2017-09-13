Деревянные церкви острова Чилоэ — гордость Чили

Идеалистический пейзаж с радугой после дождя. Чилийский остров Чилоэ манит своей безмятежностью.

Сердце местных городов — деревянные церкви, которые миссионеры-иезуиты строили, начиная с XVII века. Всего их на острове 150. И все возведены без единого гвоздя, в отличие от церквей на материке. 16 признаны объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО.

[Эдвард Рохас Вега, архитектор в Чилийском университете]:

«При сборке конструкции не использовались гвозди, болты и прочие металлические элементы. Подгонку делали деревянными колышками, без использования клея. Использовали более 30 видов различных соединений».

Испанские миссионеры прибыли в Южную Америку, чтобы приобщать индейцев к католицизму.

[Хулио Кампос, священник]:

«В ноябре 1568 года первые братья-францисканцы прибыли в Кастро с часовней в честь нашей Богоматери ангелов. С тех пор иезуиты начали строить церкви».

При этом, навязывая европейские ценности, миссионеры в то же время старались сохранить привычный для местных жителей уклад.

Архитектура церквей Чилоэ — уникальное сочетание стилей позднего европейского средневековья и индейцев. Его назвали «барокко метисов».

[Эдвард Рохас Вега, архитектор в Чилийском университете]:

«Это уникальный пример градостроительства близ воды, который входил в их миссию. Уникальный пример конструкции, состоящей из очень простых материалов».

Стиль у всех церквей единообразный: внутри — высокий арочный потолок, витражи, колонны. При этом фасад главной церкви острова — церкви Святого Франциска — окрашен в жизнерадостный жёлтый цвет. А вот Санта-Мария де Лорето, старейшая церковь на острове Чилоэ, по-прежнему — в естественном цвете. Она полностью деревянная, и построили её в 1740 году.

Церкви старались строить на возвышенностях, чтобы они также служили ориентиром для навигации и не пострадали в случае наводнений.