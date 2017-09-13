ООН призывает Венгрию принимать беженцев по квотам

Верховный комиссар ООН по делам беженцев поддержал систему распределения беженцев по квотам, принятую в Евросоюзе. Он также призывал Венгрию не сопротивляться этой системе и принять свою справедливую долю мигрантов. [Филиппо Гранди, Верховный комиссар ООН по делам беженцев]:

«Так решил Европейский союз. Если вы хотите узнать моё мнение, я поддерживаю это решение, это отличный пример разделения ответственности в Европе. Такую схему можно использовать в других регионах мира, даже всемирно».

Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана критикуют за антииммиграционную политику. Он отказался принимать мигрантов даже после того, как Европейский суд в этом месяце оставил систему квот в силе. Это высшая судебная инстанция ЕС, решения которой не подлежат обжалованию.

До выступления в тот же день Филиппо Гранди посетил границу между Сербией и Венгрией, где венгерские власти возвели заграждение. Там мигрантов держат в заключении в то время, как рассматриваются их заявки. [Филиппо Гранди, Верховный комиссар ООН по делам беженцев]:

«Вода, гигиена – тут всё хорошо. Мы считаем, что самое плохое в этом – ограничение свободы. С людьми обращаются хорошо, но — в заключении».

Призывы к Будапешту принимать больше беженцев звучат всё громче. Особенно активно к этому призывает Германия, которая в 2015-2016 годах приняла более миллиона мигрантов.

В апреле Филиппо Гранди призвал страны ЕС не отправлять мигрантов в Венгрию, пока там не отменят закон, позволяющий лишать беженцев свободы на границе. Согласно законам Евросоюза, государства могут депортировать мигрантов в первую безопасную страну их въезда на территорию блока.

Виктор Орбан говорит, что мигранты, большинство из которых – выходцы из мусульманских и североафриканских стран – угроза европейской христианской идентичности. Он также называет беженцев «троянским конём терроризма».

Если Венгрия будет и дальше отказываться выполнять постановление Европейского суда, на неё могут наложить крупный штраф.