Испания попросила посла КНДР покинуть страну

Министерство внутренних дел Испании объявило, что посла Северной Кореи попросили покинуть страну до конца месяца. Такое решение Мадрид принял из-за того, что Пхеньян неоднократно отказывался свернуть свою ядерную программу.

В заявлении Министерства говорится: «Сегодня посла Северной Кореи вызвали и сообщили ему решение, согласно которому его объявляют персоной нон грата. То есть он должен прекратить работу и покинуть страну до 30 сентября».

В этом месяце после шестого, самого мощного ядерного испытания в Северной Корее, Совет Безопасности ООН наложил на КНДР новые санкции.

А в минувший понедельник Пхеньян заявил, что это не остановит его ядерную программу, а напротив – ускорит её.

Несколькими днями ранее Северная Корея также провела испытательный запуск баллистической ракеты, которая опять пролетела над территорией Японии. Дальности её полёта было достаточно, чтобы достичь острова Гуам в Тихом океане. На нём расположена военная база США.

В ответ на действия Северной Кореи южнокорейские и американские военные провели совместные учения в небе над Корейским полуостровом.