Как выжить в случае войны: южнокорейцы размещают в сети видеоролики

В Интернете становятся вирусными южнокорейские видеоролики о том, как подготовить сумки с наборами для выживания. С начала года появилось почти семь с половиной тысяч таких сюжетов. Их популярность растёт на фоне угрозы нападения со стороны КНДР.

Известный южнокорейский комик Кан Ю Ми также разместила на Youtube видео под названием «Я купила военную сумку!» За месяц ролик набрал более полумиллиона просмотров.

[Кан Ю Ми, автор видеоролика]:

«Я купила сумку для выживания, потому что не могу сама выкопать бомбоубежище. Но я могу подготовиться хотя бы вот так. Если война начнётся, я смогу выжить».

В таких роликах рассказывают, какие вещи и продукты необходимо подготовить на случай экстремальной ситуации. Также показывают, как правильно упаковать всё это в рюкзак.

Многим эти советы кажутся полезными.

[житель Сеула]:

«Конечно, это помогает. И пользы в разы больше, когда ещё больше зрителей это смотрят. Думаю, так люди больше знают».

Ну а кто-то считает всё это бесполезным.

[жительница Сеула]:

«Когда мои дети были маленькими, и мы оказывались в такой обстановке, то готовились (к войне). Но, если война начнётся сейчас, то в ход пойдут ядерное оружие и ракеты. Мы даже убежать не успеем».

Выживанию в случае войны обучают и в южнокорейских школах. Туда приглашают специалистов.

[У Сон Оп, специалист по выживанию во время бедствий]:

«Надеюсь, люди понимают, что нужно готовиться заранее, а не когда уже что-то произойдёт».

Напряжённость на Корейском полуострове возросла ещё больше после шестого и крупнейшего ядерного испытания, которое КНДР провела 3 сентября.