Музей в США учит водить знаковый ретро-автомобиль Ford Model T

«Жестяная Лиззи» – так называли американцы автомобиль Ford Model T. Впервые он сошёл с конвейера 109 лет назад и выпускался до 1927 года миллионными сериями, завоевав весь мир.

А в наши дни можно окунуться в историю и научиться водить винтажную машину в мичиганском Музее автомобилей Гилмора.

[Кит Мас, учащийся]:

«Сначала я был в ужасе. Боялся что-нибудь сломать, боялся, что другие что-то сломают, но когда узнаёшь её, то понимаешь – она неубиваемая».

Курсы вождения стоят 105 долларов и длятся четыре часа. За минувший год их окончили уже сотни человек. Самый молодой студент – 12-летний Алан Беннет.

[Алан Беннет, учащийся]:

«Это было весело. Раньше я ездил только на карте, но он довольно маленький».

Инструкторами работают давние поклонники ретро-автомобилей. Один из них – 92-летний Джим Брэнд. Он водил Ford Model T в юности. Теперь хочет привлечь к этому современную молодёжь.

[Джим Брэнд, инструктор по вождению]:

«Сегодняшние дети «потонули» в «айфонах» и «айпадах», нужно вытащить их оттуда и предложить заняться чем-то другим. Это одна из причин, по которой я работаю здесь».

После курсов всем обучающимся выдают водительское удостоверение, книгу о «Форде Т» и DVD-диск с фильмом о винтажных автомобилях.

Ford Model T – стал первым в США легковым автомобилем, доступным для американцев со средним достатком. При этом машина не отставала в качестве от более дорогих собратьев. Её низкая себестоимость была достигнута за счёт внедрения передовых технологий массового производства. За 19 лет компания выпустила 15 миллионов этих машин, которые продавались в 30 странах мира.