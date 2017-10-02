Нападения с ножами во Франции и Канаде

В воскресенье две молодые девушки – 17-ти и 20-ти лет – погибли в результате нападения во французском Марселе. Неизвестный атаковал их с ножом.

[Жерар Коллон, министр внутренних дел Франции]:

«Сегодня вечером произошла ужасная трагедия: два человека были убиты неизвестным. Начато расследование. <> Это может быть теракт, но на этом этапе мы не можем это подтвердить на 100%. Задействована прокуратура».

Нападение произошло на главном железнодорожном вокзале города. Мужчина ударил ножом одну девушку и скрылся. Однако вскоре вернулся и напал на ещё одну девушку. После этого бросился в сторону прибывших военных, которые его застрелили.

[Жан-Клод Годен, мэр Марселя]:

«Мужчина был убит нарядом солдат миссии Sentinelle. Как предполагается, у убитого было несколько паспортов. Это всё, что я могу сказать».

Свидетели говорят, что мужчина кричал «Аллаху акбар». Они также сообщают, что в руках у него был нож мясника, на вид нападавшему было около 30 лет, и он был североафриканской внешности.

Между тем, в канадском Эдмонтоне также совершено нападение. В субботу мужчина совершил наезд на полицейского. Это произошло возле перекрытий, установленных близ стадиона, где проходил футбольный матч. Полицейский отлетел почти на пять метров. Нападавший выскочил из машины и ударил стража порядка ножом, после чего сбежал.

Спустя несколько часов подозреваемого заметили за рулём грузовика. Он пытался скрыться, сбив при этом четверых прохожих. Злоумышленника задержали после того, как его машина перевернулась.

В легковом автомобиле, который был оставлен на месте первого нападения, нашли флаг запрещённой в России и многих других странах террористической группировки ИГИЛ.

[Род Нект, глава полиции Эдмонтона]:

«На основании свидетельств и действий подозреваемого предполагается, что эти два инцидента связаны. И в 12:38 сегодня стало известно, что эти два нападения расследуются по статье 83 пункт 2 Криминального кодекса – акты терроризма».

Пострадавшие в результате наезда прохожие доставлены в больницы с многочисленными травмами. Полицейский, которого ударили ножом, также выжил.

С осени 2014 года террористическая угроза в Канаде остаётся на среднем уровне.