03 октября 2017
Телеканал NTD

В Нью-Дели планируют стерилизовать обнаглевших обезьян

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В Нью-Дели собираются стерилизовать макаков-резусов, которые буквально заполонили город. Они оккупируют большие территории и порой нападают на людей, чтобы отобрать продукты.

[местный житель]:
«Это хорошее решение, потому что обезьян стало много и в лесах, и в городе, они на всех набрасываются. Если не дать им еды, они врываются в дома, залезают в холодильники, кусают людей и отнимают продукты».

Стерилизацией макак займётся фонд охраны дикой природы. Обезьянок также сразу будут вакцинировать и вживлять им чипы, чтобы не сделать операцию дважды.

[Байджи Радж, директор фонда Wildlife SOS]:
«Стерилизация – наилучший способ для сокращения роста популяции обезьян или других животных. От этой процедуры нельзя отказываться или откладывать её. Нужно на 100% гарантировать, что размножение прекратится».

Между тем, некоторые считают, что обезьяны невиновны в создавшемся положении, а стерилизация не решит всех проблем.

[местный житель]:
«Они лесные животные. Если люди вырубают леса и строят там дома, куда деваться животным? Сегодня вы пометите обезьян, завтра начнёте метить змей и других животных, скольких поймаете? Обезьян слишком много, ничего не поделаешь».

Много лет власти города переправляли макак в заповедник. Однако это так и не помогло.

Макаки-резусы живут большими стаями. Они встречаются в Индии, Пакистане и в некоторых других странах.

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