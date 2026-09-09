1300 авиарейсов отменили по всей Великобритании из-за сбоя в системе управления полётами

Почти 1300 авиарейсов отменили по всей Великобритании. К этому привёл технический сбой в системе управления воздушным..

Почти 1300 авиарейсов отменили по всей Великобритании. К этому привёл технический сбой в системе управления воздушным движением у компании NATS.

Рейсы отменили многие авиаперевозчики, включая British Airways, EasyJet, KLM и Lufthansa. Это коснулось аэропортов Лондона, Манчестера и Бирмингема. Также была нарушена работа воздушных гаваней в Шотландии.

В результате сбоя пострадали десятки тысяч пассажиров. Некоторые писали в социальных сетях, что много часов ждали на взлётной полосе, прежде чем им объявили об отмене рейса. Также люди жаловались, что авиакомпании плохо информировали пассажиров.

Сбой нарушил авиасообщение и в других странах Европы.

Неполадки уже устранили, но их причина пока неизвестна. В компании ведут расследование. При этом расписание в аэропортах ещё не восстановлено.

Управление гражданской авиации Великобритании запросило у NATS полный отчёт об инциденте. Потом регулятор решит, нужны ли дополнительные меры для повышения надёжности системы.

Авиакомпании уже критикуют NATS. Это не первый такой серьёзный сбой. В августе 2023 года отказ системы обработки планов полётов вызвал масштабный хаос. По оценке авиакомпаний, на компенсации и возвраты ушло более 100 миллионов евро.

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