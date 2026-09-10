Непал обратится за глобальной помощью в размере $5 млрд на восстановление после наводнения

Непал попросит финансовой помощи у более богатых государств и международных организаций. Непальские официальные лица публично представили..
Дата загрузки: 2026-09-10
Непал попросит финансовой помощи у более богатых государств и международных организаций. Непальские официальные лица публично представили катастрофу как пример непропорционального воздействия изменения климата на более бедные страны.
Эксперты оценивает первоначальный ущерб от разрушительного наводнения в 5–7 миллиардов долларов. Это предварительная оценка.
[Дхарам Радж Упрети, глава управления по ЧС Непала]:
«Как только всё будет проверено на местах, возможно, к концу следующей недели мы представим официальные окончательные данные. Это откроет диалог для международного сообщества о том, что именно произошло, каковы потери и ущерб, а также сценарии развития событий в различных секторах».
Власти Непала связывают катастрофу с изменением климата. По их мнению, повышенная температура в горах могла вызвать таяние ледников. Это, в свою очередь, дестабилизировало горные породы, и произошёл обвал.
Обрушение ледника и горных пород вызвало мощный поток воды, грязи и камней, который прошёл более 100 километров вниз по речной системе Непала. В результате стихийного бедствия разрушены полностью или частично 12 гидроэлектростанций, трансграничные торговые пути, дороги, мосты, дома и другая инфраструктура.
По оценкам Непала, на восстановление в ближайшие пять месяцев потребуется пять миллиардов долларов. Власти представят эти данные Всемирному банку, Азиатскому банку развития, а также посольствам США, Великобритании, Индии, Китая, Японии и ЕС.
Смертоносное наводнение в Непале и Китае унесло жизни более 1360 человек, более 5000 числятся пропавшими без вести.
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