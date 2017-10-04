В ЕС придумали, как противодействовать демпингу со стороны Китая

Чтобы противостоять дешёвому импорту из Китая, Европейский союз во вторник утвердил новые правила. Таким образом он поставил точку в торговом противостоянии с Пекином, которое продолжалось полтора года.

ЕС и многие другие торговые партнёры КНР давно спорили, рассматривать ли Китай как страну с рыночной экономикой. Пекин говорит, что получил на это право в конце 2016, спустя 15 лет после присоединения к Всемирной торговой организации.

Согласно новым правилам, ЕС будет рассматривать все страны ВТО одинаково. При этом, будет делать исключения в случаях «искажения рыночного равновесия», например, демпинга. Как ожидается, Китай будет первым, для кого эти исключения сделают.

[Бернд Ланге, глава парламентского комитета по международной торговле]:

«Цель новых правил в начале была очень ясна. Нам нужен современный и подходящий инструмент, чтобы лучше защитить нашу индустрию от демпинговой продукции».

Обсуждать этот вопрос в ЕС начали в 2016 году. В ходе общественных слушаний было собрано более 5000 предложений насчёт того, как разобраться с торговыми жалобами на Китай.

После нескольких неудачных попыток Еврокомиссия, страны-члены и европейские законодатели преодолели разногласия.

[Сесилия Мальмстрём, еврокомиссар по торговле]:

«Мы в Еврокомиссии всегда говорили о важности свободной, но честной торговли. И это соглашение отражает наше видение».

До настоящего времени Китай рассматривали как особый «нерыночный» случай. То есть то, занижены ли цены на китайский экспорт, решала специальная комиссия.