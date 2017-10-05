Олимпийский чемпион сыграл в настольный теннис с роботом

Японский теннисист Дзюн Мидзутани сыграл в пинг-понг с роботом-тренером по настольному теннису. Матч прошёл на международной выставке CEATEC в Японии.

Дзюн Мидзутани – бронзовый призёр Летних Олимпийских игр 2016 года и семикратный чемпион страны. Матчем с роботом остался доволен.

[Дзюн Мидзутани, теннисист]:

«Это ничем не отличалось от игры с человеком. Робот совершенствовался в процессе, и, честно говоря, мне хотелось играть с ним, когда он достиг своего максимального уровня мастерства. Хотелось увидеть, насколько он хорош».

Робота построила японская компания OMRON в 2013 году. Постепенно высокотехнологичного тренера совершенствовали. Он оборудован сенсорами и камерами, которые позволяют отслеживать траекторию полёта теннисного шарика. Благодаря этому робот может возвращать мяч партнёру с большей точностью.

[Дзюн Мидзутани, теннисист]:

«Если его усовершенствуют ещё больше, то он станет отличным партнёром для игры в настольный теннис. С нетерпением жду его дальнейшего прогресса».

Робот-теннисист предназначен для игры как с опытными, так и с начинающими игроками. Во время матча он подстраивается под партнёра.