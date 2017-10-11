На юге Боливии возрождают национальные кулинарные традиции

В южном боливийском городе Тариха бурно возраждается кулинарное искусство. Местные повара вспоминают давно забытые рецепты блюд, которые когда-то готовили только в сельской местности. Теперь же их могут попробовать и туристы.

В уютных кафе под открытым небом можно отведать румяные блинчики, где-то готовят раков, а где-то – молочных поросят. Делать мясные блюда боливийцы любят и умеют.

[Серхио Гамарра, повар]:

«Главное качество нашего блюда – это использование мяса молочных поросят высшего сорта. У нас есть молочные поросята не старше 50-60 дней. Это очень особенный процесс приготовления».

Местных кулинаров и фермеров поддерживает боливийский Фонд образования и развития. Он создал специальный товарный знак для их продукции. Он означает, что её производят в экологически благоприятных условиях.

[Луис Антело, сотрудник Фонда образования и развития]:

«Это первый боливийский товарный знак сельскохозяйственной продовольственной продукции. И, как мы понимаем, он единственный на континенте».

В городе открывают новые рынки и создают специальные «гастрономические маршруты» для туристов. Также, чтобы поддержать местные традиции, в Тарихе проводят и гастрономические фестивали.

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