Засуха лишила ЮАР цветущей долины

В Южном полушарии в самом разгаре весна. Раньше это означало, что в южноафриканский регион Намакваленд приходили дожди, и он превращался в цветущую долину. Но здесь уже третий год не прекращается засуха.

Вместе с дождями пропали и туристы, ведь найти хотя бы одну цветочную поляну невозможно.

[Юджин Маринос, ботаник]:

«Эта область очень зависит от дождей: фермеры, туристическая сфера. В прошлом году за первые пять дней сентября наш сад посетило около 500 туристов. А в этом сентябре только 50».

В городе Кальвиния такой засухи не было последние 100 лет. Местное водохранилище заполнено на 6%. Если дожди не пойдут, то к концу октября оно пересохнет.

В городе и области есть около 300 скотоводческих ферм. Раньше овец выпасали на трёх миллионах гектаров пастбищ. Однако последние годы корм покупают. Это заставило многих распродавать овец.

[Дион Влок, фермер]:

«Нужно продать три четверти стада, чтобы купить еду для оставшейся четверти. Когда деньги заканчиваются, тогда нужно дальше продавать. Если засуха будет продолжаться, то овцы у нас закончатся. Мы должны продавать овец, чтобы прокормить тех, которые остаются».

Обычно сезон дождей в Южном полушарии продолжается с мая по август. Там это зима. Однако на большинстве территории ЮАР осадки выпадают летом.

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